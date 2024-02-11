Забудем о "Шахедах": Свитан назвал самый эффективный способ закрыть небо
Российская агрессия против Украины продолжается. Чуть ли не ежедневно россияне выпускают по мирным городам дроны-камикадзе, которые наносят немало вреда и уносят человеческие жизни. Однако дроновым атакам можно эффективно противостоять.
Для этого Украине понадобился бы бразильский легкий учебно-боевой штурмовик EMB 314 Super Tucano. О его преимуществах 24 Каналу подробно рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.
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Польза от штурмовиков EMB 314 Super Tucano
Украина нуждается в немало средств для борьбы с российскими ракетами и дронами. В уничтожении последних очень хорошо подошел бы легкий учебно-боевой штурмовик EMB 314 Super Tucano.
Он подходит по всем параметрам для уничтожения аэроцелей, тех же "Шахедов". То есть не нужно гонять F-16 или МиГ-29, которые значительно дороже в обслуживании. Этот самолет может выполнять и воздушные, и наземные задачи,
– отметил Роман Свитан.
Даже на земле EMB 314 может выполнять довольно серьезные задачи, там встроены устройства ночного видения, управление происходит с помощью шлема.
К слову, в 2019 году Украина планировала приобрести эти штурмовики, однако по определенным причинам эту программу приостановили.
"Это новейший учебно-боевой штурмовик, он многофункциональный. Он нам нужен. Нужно попробовать восстановить программу и получить хотя бы несколько эскадрилий этих штурмовиков", – отметил летчик-инструктор.
На нем есть два пулемета, а для уничтожения целей идет малый расход боеприпасов.
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О "Шахедах" можно будет забыть
Эти самолеты собирают не только в Бразилии, но и в Соединенных Штатах Америки. Используют штурмовики EMB 314 Super Tucano более десятка стран в мире.
"Нужно решить этот вопрос, с перспективой сборки у нас этих самолетов, договорившись с Бразилией и Соединенными Штатами. Несомненно, такие аппараты будут пользоваться спросом еще десятки лет для уничтожения беспилотников", – заметил полковник запаса.
Цена этих самолетов различных модификаций колеблется от 9 до 18 миллионов долларов. К примеру, стоимость истребителей F-16 варьируется от 35 до 55 миллионов долларов.
Научить летчика летать на этом штурмовике можно за месяц. Если запустить эти самолеты, за "Шахеды" при просто забудем – перехватывать их можно еще до их подлета к границам,
– подчеркнул Свитан.
Кроме того, этот штурмовик может летать на крайне низкой высоте, поэтому российская ПВО может просто не увидеть этот самолет. Тем более скорость EMB 314 Super Tucano – 500 километров в час.
Россияне используют "Шахеды" для атак по Украине
- Вечером 11 февраля российские оккупанты в очередной раз выпустили по Украине иранские беспилотники. В частности, взрывы раздавались в Павлограде. Более того, из-за атаки дронами-камикадзе в городе произошел частичный блэкаут. Отсутствует также тепло и водоснабжение.
- В ночь на 10 февраля россияне обстреляли "Шахедами" Одесскую область. После этого в Молдове возле границы обнаружили обломки беспилотников, которые, вероятно, сбили украинские зенитные установки. Президент Молдовы Майя Санду отметила, что российская агрессия против Украины ставит под угрозу весь континент.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала 2024 года в Украине уничтожили уже 359 "Шахедов", которые запустили россияне. Уничтожали вражеские дроны в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях.