Empire State Building в Нью-Йорке ежедневно будут подсвечивать желто-голубыми цветами
15 апреля 2022 , 11:39Читати новину українською
Источник:твиттер Empire State Building
Часть самого известного в мире небоскреба Empire State Building будут подсвечивать цветами украинского флага.
Empire State Building, который находится в Нью-Йорке, в высоту 102 этажа и является самым высоким зданием в Нью-Йорке.
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Начиная с сегодняшнего вечера и до 01.06, мы будем сиять в цветах Украины в течение 15 минут после захода солнца,
– говорится в сообщении пресс-службы небоскреба.
Добавим, что в пятницу, 25 ноября, верхушку самого известного американского небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке подсветили в цветах национального флага Украины.
Как другие страны поддерживают Украину
- В Париже Эйфелева башня засветилась сине-желтыми цветами в поддержку украинцев.
- В Варшаве городской транспорт украсили сине-голубыми флажками, а столичные здания, в частности, Дворец культуры и науки и Дворец Лазенки, осветили цветами флага Украины.
- Одели и Статую Свободы во Франции. Теперь она красуется с сине-желтым флагом.
- В США люди активно поддерживают украинцев. Они выходят на улицы больших городов с плакатами и нашим флагом.
- Метрополитен опера в Нью-Йорке, спела гимн Украины.
- Голливудские знаменитости, модели, дизайнеры и светские львицы с миллионными аудиториями в соцсетях встали на защиту Украины и осудили Россию за вторжение.
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