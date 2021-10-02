Ему было 23 года: во время работы в Польше погиб украинец
Источник:Wp.pl.
На трассе между польскими городами Люблином и Варшавой произошла авария. В результате ДТП погиб 23-летний украинец, который рисовал разметку на дороге.
Трагедия произошла ориентировочно в 11 часов утра 1 октября. СМИ пишут, что молодого человека сбил грузовик.
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Во время работы между Люблином и Варшавой погиб украинец
Предварительно известно, что мужчину сбил грузовой автомобиль во время того, как он рисовал дорожную разметку,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что это произошло на скоростной трассе S17. Авто работников Volkswagen Transporter стояло на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них – украинец, красили горизонтальные разметки.
Впоследствии грузовик с большой силой врезался в заднюю часть их Volkswagen.
"Сила столкновения была настолько велика, что украинец, который был перед авто – погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах", – говорится в сообщении.
Дорогу на месте аварии перекрыли. Правоохранители выясняли детали трагедии и проводили следственные действия.
Коротко о последних трагических авариях
- 30 сентября правоохранители Польши сообщили вероятную причину ДТП, в котором погибли 3 украинцев. Автомобиль, в котором они находились, разорвало на две части. В полиции считают, что вероятная причина аварии – превышение скорости.
- 24 сентября возле города Олесница на юго-западе Польши в аварии погиб украинец. Предварительно известно, что ему было ориентировочно 30 лет.
- 21 сентября нетрезвый украинец в Польше спровоцировал аварию в городе Слупске. Она произошла на улице Промышленной. В результате инцидента пострадала 44-летняя водитель Peugeot. Ее с травмами госпитализировали в медучреждение.