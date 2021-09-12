Ему было только 27: на Донбассе погиб воин с Житомирщины
Источник:503 отдельный батальон морской пехоты
Назвали имя военного, который погиб на Донбассе 12 сентября. Это матрос Артур Голуб из Житомирской области. Ему было только 27 лет.
Боевики попали противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым управлял защитник.
Важно Оккупанты убили на Донбассе украинского воина из Кировоградщины: назвали имя героя
Братишка, твоя военная семья обещает – уроды обязательно поплатятся за твою жизнь своими! Покойся с миром!
– подчеркнули в батальоне.
Текст публикации батальона:
Сегодня вражеская нечисть унесла жизнь нашего собрата, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял. Погиб матрос Артур ГОЛУБ из Житомирщины, ему было всего 27 лет. Братишка, твоя военная семья обещает – уроды обязательно поплатятся за твою жизнь своими! Покойся с миром!
Погибший Артур Голуб / Фото 503 отдельного батальона морской пехоты:
Что известно об обострении на Донбассе
- В последнее время российские наемники на Донбассе стали особенно активными. За сутки 11 сентября они 14 раз нарушили режим тишины. Погибли 2 украинских героя, еще 9 воинов получили ранения, 1 украинский защитник получил боевое травмирование.
- Назвали имя погибшего героя. Вблизи села Причепиловка Луганской области убили сержанта из Кировоградщины Алексея Куленко. У героя осталось 3 детей.
- 8 – 9 сентября оккупанты массово били в сторону украинских позиций. Пострадали 9 украинских защитников, 6 из них получили акубаротравми.
- Боевики также стреляют в сторону мирных жителей. Например, 9 сентября под обстрел попала и железнодорожная станция в Донецкой области. Кроме того, 11 сентября они обстреляли село Новогнатовка из артиллерии. Боевики повредили гражданскую инфраструктуру.