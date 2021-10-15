"Ему трудно передвигаться": грузинская оппозиция говорит, что состояние Саакашвили ухудшается

В начале октября Михаил Саакашвили вернулся в Грузию после 8 лет отсутствия. Политика сразу же задержали и упекли в тюрьму в городе Рустави.

Член "Единого национального движения" Анна Цитлидзе посетила третьего грузинского президента в пенитенциарном учреждении. Во время общения с журналистами она сообщила, в каком состоянии находится бывший глава государства.

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Он худой, бледный и медлительный, ему трудно передвигаться,

– сказала Анна Цитлидзе.

Не будет прекращать голодовку

По ее словам, при этом Саакашвили заявил, что не будет прекращать голодовку.

"Он не дал мне много говорить о состоянии здоровья и сказал, что это не важно, когда нужно спасать страну, и сейчас главное – довести до конца эту начатую победу", – Анна Цитлидзе.

Я спросила по поводу прекращения голодовки, это вопрос о котором он вообще не хочет говорить, он принял твердое решение. Он ждет, что его личному врачу дадут право как-то войти к нему,

– добавила членкиня "Единого национального движения".

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Возвращение Саакашвили в Грузию

Саакашвили 27 сентября приобрел билет на самолет в Грузию. На следующий день он обнародовал фотографию документа.

Утром 1 октября грузинский политик показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся и находится в Батуми.

Оказалось, что в Грузию он попал незаконно, пересекая границу в кабине трейлера. Впоследствии политика арестовали.

В Грузии против Саакашвили открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.