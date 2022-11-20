Обменяйте меня на херсонского енота: сеть разрывает просьба российского "мобика"

История с похищенным из Херсона енотом набирает обороты. Пока россияне содержат украденное животное, пленный мобилизованный просит, чтобы его обменяли именно на него.

Видео уже разлетелось по сети, сообщает 24 канал. Мобилизированный, попавший в плен, просит, чтобы Россия обменяла его на херсонского енота.

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Обмен мобилизованного россиянина на енота

Рядовой из Новосибирска, которого призвали в рамках так называемой частичной мобилизации в России, попал в плен к нашим воинам. Но теперь оккупант просит об обмене.

Захватчик просит российское руководство, чтобы его обменяли. И не на кого-нибудь, а на енота, которого оккупанты похитили из Херсона.

Оккупант просит, чтобы его обменяли на енота: смотрите видео

Отметим, что у мобилизованного уже есть серьезный конкурент на обмен, ведь украинцы предлагают обменять похищенного енота на памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента.

В то же время мобилизованного можно обменять на украинского пленника, ведь в плену россиян еще много наших воинов, в том числе защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе и нацгвардейцы, которые защищали Чернобыльскую АЭС 24 февраля 2022 года.

Кража енота из Херсона: что известно

Накануне бегства из Херсона на фоне контрнаступления ВСУ, оккупанты начали буквально обворовывать город. 13 ноября стало известно, что россияне увезли из Херсонского зоопарка большинство животных. Звери оказались во временно оккупированном Крыму. Среди ответственных за кражу животных директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков и гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

В сети даже появилось видео, как россияне похищают енота. После этого в Украине заявили, что готовы отдать в обмен за енота пленных российских военных.

Тем временем оккупанты создали телеграмм-канал, где от имени похищенного енота пишут циничные вещи и пытаются сыграть на эмоциях – мол, никто енота не похищал, а его забрали, потому что он был брошен.

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