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      Епифаний обратился к украинцам в годовщину получения Томоса

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      Епифаний в годовщину получения Томоса призвал к единению / Getty Images

      Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в годовщину получения Томоса об автокефалии ПЦУ призвал украинцев оставить в прошлом все то, что разделяет.

      Глава ПЦУ подчеркнул, что получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

      О главном: Год с Томосом – как Украина получила право на независимую церковь

      Епифаний отметил, что "Поместная Украинская православная церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость".

      Год назад мы с вами получили долгожданное утверждение духовной независимости! ... а в этот год произошло много событий, всем нам пришлось пройти через различные испытания, однако сегодня видим, что с Божьей помощью и в объединении усилий все вместе мы достигли многих добрых плодов,
      – отметил митрополит.

      В то же время глава ПЦУ призвал украинцев к единству и "оставить в прошлом то, что нас разделяет".

      "Снова и снова повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской Православной Церкви: двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас!", – добавил митрополит.

      По словам Епифания, в течение 2019 года в состав Православной церкви Украины перешло около 600 приходов. Все они ранее входили в Украинскую православную церковь Московского патриархата.

      Как создавали Православную церковь Украины?


      Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ / Инфографика 24 канала

      Кто уже признал ПЦУ?

      В начале января 2019 года Вселенский партиарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Украины. Фактически, с этого момента была создана Православная церковь Украины.

      Через некоторое время после создания ПЦУ патриарх Филарет заявил, что не согласен с уставами ПЦУ. Он обвиняет митрополита Епифания в якобы нарушении договоренностей. Мол, вновь созданной ПЦУ должен был руководить Филарет, а Епифаний только должен был представлять церковь за рубежом. Больше о конфилкт в ПЦУ – здесь.


      Кто должен возглавлять Православную церковь Украины / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Религия Томос Православная церковь Украины Епифаний Конфликт в ПЦУ Новости Украины Новости политики
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