Епифаний обратился к украинцам в годовщину получения Томоса

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в годовщину получения Томоса об автокефалии ПЦУ призвал украинцев оставить в прошлом все то, что разделяет.

Глава ПЦУ подчеркнул, что получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

О главном: Год с Томосом – как Украина получила право на независимую церковь

Епифаний отметил, что "Поместная Украинская православная церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость".

Год назад мы с вами получили долгожданное утверждение духовной независимости! ... а в этот год произошло много событий, всем нам пришлось пройти через различные испытания, однако сегодня видим, что с Божьей помощью и в объединении усилий все вместе мы достигли многих добрых плодов,

– отметил митрополит.

В то же время глава ПЦУ призвал украинцев к единству и "оставить в прошлом то, что нас разделяет".

"Снова и снова повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской Православной Церкви: двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас!", – добавил митрополит.

По словам Епифания, в течение 2019 года в состав Православной церкви Украины перешло около 600 приходов. Все они ранее входили в Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Как создавали Православную церковь Украины?

В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский.

Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ / Инфографика 24 канала

Кто уже признал ПЦУ?

В начале января 2019 года Вселенский партиарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Украины. Фактически, с этого момента была создана Православная церковь Украины.

Православные церкви не спешили с признанием ПЦУ, а первой церковью, которая это сделала, стала Элладская православная церковь. Она признала украинскую церковь лишь через 10 месяцев после создания – в октябре 2019 года.

Вслед за Греческой церковью ПЦУ признал патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

Через некоторое время после создания ПЦУ патриарх Филарет заявил, что не согласен с уставами ПЦУ. Он обвиняет митрополита Епифания в якобы нарушении договоренностей. Мол, вновь созданной ПЦУ должен был руководить Филарет, а Епифаний только должен был представлять церковь за рубежом. Больше о конфилкт в ПЦУ – здесь.



Кто должен возглавлять Православную церковь Украины / Инфографика 24 канала