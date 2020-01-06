Епіфаній звернувся до українців у річницю отримання Томосу

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у річницю отримання Томосу про автокефалію ПЦУ закликав українців залишити у минулому все те, що розділяє.

Глава ПЦУ наголосив, що отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Епіфаній зазначив, що "Помісна українська православна церква зростає і зміцнюється, підтверджуючи свою зрілість".

Тож рік тому ми з вами отримали довгоочікуване ствердження духовної незалежності! … а цей рік відбулося багато подій, всім нам довелося пройти через різні випробування, однак сьогодні бачимо, що з Божою допомогою і в поєднанні зусиль усі разом ми досягли багатьох добрих плодів,

– наголосив митрополит.

Водночас глава ПЦУ закликав українців до єдності та "залишити у минулому те, що нас розділяє".

"Знову і знову повторюємо заклик єднання до всіх наших братів і сестер, хто ще має сумніви щодо майбутнього шляху для Української Православної Церкви: двері помісної Церкви і наші серця відкриті для вас!", – додав митрополит.

За словами Епіфанія, упродовж 2019 року до складу Православної церкви України перейшло близько 600 парафій. Усі вони раніше входили до Української православної церкви Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву України?

У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву.

15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський.

Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

Що таке Томос? Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.



Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ/ Інфографіка 24 каналу

Хто вже визнав ПЦУ?

На початку січня 2019 року Вселенський партіарх Варфоломій підписав томос про автокефалію для України. Фактично, з цього моменту була створена Православна церква України.

Православні церкви не поспішали з визнанням ПЦУ, а першою церквою, яка це зробила стала Елладська православна церква. Вона визнала українську церкву лише через 10 місяців після створення – у жовтні 2019 року.

Слідом за Грецькою церквою ПЦУ визнав патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ.

Через деякий час після створення ПЦУ патріарх Філарет заявив, що не погоджується з уставами ПЦУ. Він звинувачує митрополита Епіфанія у нібито порушенні домовленостей. Мовляв, новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. Більше про конфілкт у ПЦУ – тут.



Хто має очолювати Православну церкву України / Інфографіка 24 каналу