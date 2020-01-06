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      Епіфаній звернувся до українців у річницю отримання Томосу

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      Епіфаній у річницю отримання Томосу закликав до єднання / Getty Images

      Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у річницю отримання Томосу про автокефалію ПЦУ закликав українців залишити у минулому все те, що розділяє.

      Глава ПЦУ наголосив, що отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Про головне: Рік з Томосом – як Україна виборола право на незалежну церкву

      Епіфаній зазначив, що "Помісна українська православна церква зростає і зміцнюється, підтверджуючи свою зрілість".

      Тож рік тому ми з вами отримали довгоочікуване ствердження духовної незалежності! … а цей рік відбулося багато подій, всім нам довелося пройти через різні випробування, однак сьогодні бачимо, що з Божою допомогою і в поєднанні зусиль усі разом ми досягли багатьох добрих плодів,
      – наголосив митрополит.

      Водночас глава ПЦУ закликав українців до єдності та "залишити у минулому те, що нас розділяє".

      "Знову і знову повторюємо заклик єднання до всіх наших братів і сестер, хто ще має сумніви щодо майбутнього шляху для Української Православної Церкви: двері помісної Церкви і наші серця відкриті для вас!", – додав митрополит.

      За словами Епіфанія, упродовж 2019 року до складу Православної церкви України перейшло близько 600 парафій. Усі вони раніше входили до Української православної церкви Московського патріархату.

      Як створювали Православну церкву України

      Що таке Томос? Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.


      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ/ Інфографіка 24 каналу

      Хто вже визнав ПЦУ?

      На початку січня 2019 року Вселенський партіарх Варфоломій підписав томос про автокефалію для України. Фактично, з цього моменту була створена Православна церква України.

      Через деякий час після створення ПЦУ патріарх Філарет заявив, що не погоджується з уставами ПЦУ. Він звинувачує митрополита Епіфанія у нібито порушенні домовленостей. Мовляв, новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. Більше про конфілкт у ПЦУ – тут.


      Хто має очолювати Православну церкву України / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Конфлікт у ПЦУ Епіфаній Православна церква України Томос Релігія Новини політики
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