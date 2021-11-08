В Ереване отравилось более 150 человек
Источник:Hetq Online
В Ереване более полутора сотен человек отравились. Все они посещали пиццерию Tashir Pizza.
На данный момент заведение не работает. О количестве пострадавших сообщили ориентировочно в 20.30 7 ноября.
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В Ереване отравился 171 человек
Число людей, отравившихся едой в Tashir Pizz, достигло 171 человека,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 7 ноября, из них:
- 99 пациентов находятся в больнице в легком состоянии;
- 72 человека выписали.
Предварительно известно, что пострадали дети. Однако их количество не уточняется. Пока причины отравления неизвестны.
Сеть временно закрыла заведения
В сети сообщили, что "здоровье и безопасность наших клиентов – приоритет". Поэтому они временно закрыли заведения.
По нашей инициативе временно закрыты отделения Tashir Pizza для выявления и устранения проблемы. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия с соответствующими органами проверки,
– заявили в Tashir Pizz.
Пока там не сообщили о сроках. Люди же в комментариях пишут, что желают пациентам как можно скорее поправиться.
Коротко о последних отравлениях
- 1 ноября украинские туристы заявили о том, что отравились в одной из египетских гостиниц. Речь идет об AMC Royal. Людям стало плохо накануне 31 октября.
- 17 октября в Екатеринбурге в России в течение нескольких дней умерли 18 человек из-за отравления суррогатным алкоголем. "Предприниматели" на одном из рынков города продавали "спирт на разлив".
- 14 октября в селе на Полтавщине алкоголем отравился 15-летний юноша. Полицейские уже не прослушивали у него ни пульса, ни дыхания. Однако они спасли жизнь парню. Работники ювенальной превенции должны установить обстоятельства отравления несовершеннолетнего.