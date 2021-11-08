В Ереване отравилось более 150 человек

В Ереване более полутора сотен человек отравились. Все они посещали пиццерию Tashir Pizza.

На данный момент заведение не работает. О количестве пострадавших сообщили ориентировочно в 20.30 7 ноября.

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В Ереване отравился 171 человек

Число людей, отравившихся едой в Tashir Pizz, достигло 171 человека,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 7 ноября, из них:

99 пациентов находятся в больнице в легком состоянии;

72 человека выписали.

Предварительно известно, что пострадали дети. Однако их количество не уточняется. Пока причины отравления неизвестны.

Сеть временно закрыла заведения

В сети сообщили, что "здоровье и безопасность наших клиентов – приоритет". Поэтому они временно закрыли заведения.

По нашей инициативе временно закрыты отделения Tashir Pizza для выявления и устранения проблемы. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия с соответствующими органами проверки,

– заявили в Tashir Pizz.

Пока там не сообщили о сроках. Люди же в комментариях пишут, что желают пациентам как можно скорее поправиться.

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