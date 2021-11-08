Наразі заклад не працює. Про кількість постраждалих повідомили орієнтовно о 20:30 7 листопада.

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У Єревані отруїлась 171 людина

Кількість людей, які отруїлися їжею в Tashir Pizz, досягла 171 людини,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 7 листопада, з них:

99 пацієнтів перебувають у лікарні у легкому стані;

72 людини виписали.

Попередньо відомо, що постраждали й діти. Проте їхню кількість не уточнюють. Наразі причини отруєння невідомі.

Мережа тимчасово закрила заклади

У мережі повідомили, що "здоров'я та безпека наших клієнтів є пріоритетом". Саме тому вони тимчасово закрили заклади.

За нашої ініціативи тимчасово закриті відділення Tashir Pizza для виявлення та виправлення проблеми. Наразі проводяться всі необхідні заходи з відповідними органами перевірки,

– заявили у Tashir Pizz.

Наразі там не повідомили про терміни. Люди ж у коментарях пишуть, що бажають пацієнтам якомога швидше одужати.

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