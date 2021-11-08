Наразі заклад не працює. Про кількість постраждалих повідомили орієнтовно о 20:30 7 листопада.
Зауважте У Львові 15-річна дівчина отруїлася чадним газом
У Єревані отруїлась 171 людина
Кількість людей, які отруїлися їжею в Tashir Pizz, досягла 171 людини,
– мовиться у повідомленні.
Станом на 7 листопада, з них:
- 99 пацієнтів перебувають у лікарні у легкому стані;
- 72 людини виписали.
Попередньо відомо, що постраждали й діти. Проте їхню кількість не уточнюють. Наразі причини отруєння невідомі.
Мережа тимчасово закрила заклади
У мережі повідомили, що "здоров'я та безпека наших клієнтів є пріоритетом". Саме тому вони тимчасово закрили заклади.
За нашої ініціативи тимчасово закриті відділення Tashir Pizza для виявлення та виправлення проблеми. Наразі проводяться всі необхідні заходи з відповідними органами перевірки,
– заявили у Tashir Pizz.
Наразі там не повідомили про терміни. Люди ж у коментарях пишуть, що бажають пацієнтам якомога швидше одужати.
Коротко про останні отруєння
- 1 листопада українські туристи заявили про те, що отруїлись в одному з єгипетських готелів. Мовиться про AMC Royal. Людям стало зле напередодні 31 жовтня.
- 17 жовтня у Єкатеринбурзі в Росії впродовж кількох днів померли 18 людей через отруєння сурогатним алкоголем. "Підприємці" на одному з ринків міста продавали "спирт на розлив".
- 14 жовтня у селі на Полтавщині алкоголем отруївся 15-річний юнак. Поліцейські вже не прослуховували у нього ні пульсу, ні дихання. Проте вони врятували життя хлопцю. Працівники ювенальної превенції мали встановити обставини отруєння неповнолітнього.