Ермак и первый вице-премьер Свириденко прилетели в США

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и первый вице-премьер Юлия Свириденко прибыли в США с государственным визитом. В рамках визита они прилетели в Вашингтон.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Украина готова встретиться с Россией в Стамбуле на следующей неделе, – Ермак

Что известно о визите

Сперва, согласно данным сайтов AirNav и FlightAware президентский самолет Airbus A319 UR-ABA вылетел из аэропорта Шеннон в Ирландии и сейчас направляется в США, двигаясь уже над северо-востоком страны.

По данным вышеупомянутых ресурсов, еще вечером в понедельник, 2 июня, президентский борт совершил перелет из аэропорта Ясенка в польском Жешуве в аэропорт Шеннон, где остановился на несколько часов.

Позже украинский чиновник подтвердил визит. Вместе с ними в Вашингтон отправилась команда Министерства обороны и Офиса президента. По его словам, поездка достаточно комплексная.

Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности, законопроект сенатора Грэмма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали,

– написал Андрей Ермак.

В частности, обсудят вопросы возвращения депортированных Россией украинских детей, российскую пропаганду, связанную с вопросами церкви. Также будут встречи с представителями партий.

"Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как Россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны. Правда, за нами", – резюмировал руководитель Офиса президента.

Напомним, в прошлый раз украинская делегация во главе с Андреем Ермаком посетила США еще в декабре 2024 года, где в течение двух дней встретилась с командой президента Дональда Трампа и представителями бизнеса.