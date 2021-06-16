Не соединили: Ермак не смог поговорить с советником Байдена, – СМИ

Глава Офиса президента Андрей Ермак пытался поговорить по телефону с советником Байдена. Впрочем, его не соединили из-за того, что такой контакт противоречит дипломатическому протоколу.
Как сообщают СМИ, 14 июня Ермак пытался пообщаться с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Подчеркивают, что он делает это "в который раз".
Ранее Ермак впервые прокомментировал его "слитный" разговор с Джулиани
Соединили Ермака с дипломатом низшего ранга
В офисе Салливана отказались соединить с Ермаком. Взамен ему предложили соединение с чиновницей низшего ранга – директором по вопросам Европы Совета национальной безопасности Амандой Слот.
На такое предложение Ермак вроде бы отказал: сказал, что переведет звонок на одного из его заместителей. По свидетельству источников СМИ, такой поступок Ермака неприятно удивил американскую сторону.
"Слитый" разговор Ермака и советника Трампа
- Недавно медиа всколыхнул разговор, который "слили" американские СМИ.
- Журналисты опубликовали якобы разговор советника Трампа Руди Джулиани, Ермака и американского дипломата Курта Волкера.
- На записях слышно, что советник Трампа давил на Андрея Ермака. Он хотел, чтобы тот способствовал началу расследования о якобы коррупции тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена.
- В Офисе президента согласились, что определенное давление таки было, а глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Ермак все делал правильно.