Не соединили: Ермак не смог поговорить с советником Байдена, – СМИ

16 июня 2021 , 22:56
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Источник:

ZN.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак пытался поговорить по телефону с советником Байдена. Впрочем, его не соединили из-за того, что такой контакт противоречит дипломатическому протоколу.

Как сообщают СМИ, 14 июня Ермак пытался пообщаться с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Подчеркивают, что он делает это "в который раз".

Ранее Ермак впервые прокомментировал его "слитный" разговор с Джулиани

Соединили Ермака с дипломатом низшего ранга

В офисе Салливана отказались соединить с Ермаком. Взамен ему предложили соединение с чиновницей низшего ранга – директором по вопросам Европы Совета национальной безопасности Амандой Слот.

На такое предложение Ермак вроде бы отказал: сказал, что переведет звонок на одного из его заместителей. По свидетельству источников СМИ, такой поступок Ермака неприятно удивил американскую сторону.

"Слитый" разговор Ермака и советника Трампа

  • Недавно медиа всколыхнул разговор, который "слили" американские СМИ.
  • Журналисты опубликовали якобы разговор советника Трампа Руди Джулиани, Ермака и американского дипломата Курта Волкера.
  • На записях слышно, что советник Трампа давил на Андрея Ермака. Он хотел, чтобы тот способствовал началу расследования о якобы коррупции тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена.
  • В Офисе президента согласились, что определенное давление таки было, а глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Ермак все делал правильно.
Автор: Вероніка Климська