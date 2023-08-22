Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что все общество должно максимально выложиться во время полномасштабного вторжения России, пока ВСУ защищают Украину. Благодарность должна проявляться в конкретных делах, а самые большие требования сейчас к чиновникам и политикам.
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Что сказал Ермак чиновникам и политикам
Глава ОП заявил, что люди – это самое дорогое, что есть у Украины. Он призвал тех, кто этого не понимает, покинуть государственные должности. То же касается и уставших в тылу.
Должны обеспечить ветеранов и их родных всем: лечение, протезирование, физическая и психологическая реабилитация, социальная адаптация, трудоустройство и решение жилищных вопросов,
– сказал Ермак.
По его словам, у наших защитников нет времени на бюрократическую волокиту. Он призвал жестко и решительно реагировать на каждый случай злоупотреблений и безразличия.
Не разрешает законодательство и нормативы – предлагайте изменения. Недостает рабочего времени – работайте сверхурочно. Мы все на войне. Люди на фронте не считают рабочие часы,
– добавил он.
Ермак подчеркнул, что для нашего государства каждый важен. Украина стремится вернуть домой всех своих людей. Руководитель ОП также высказался по поводу членства в НАТО и гарантий безопасности. По его словам, страна уверенно двигается к этой цели, чтобы российско-украинская война не повторилась.
Обращение Ермака к украинскому обществу: видео Офиса Президента
Другие заявления Ермака
- Недавно руководитель ОП призвал партнеров ввести новые санкции чтобы Россия не имела доступа к технологиям и возможности производить военную технику. Он привел пример с двумя сбитыми российскими вертолетами Ка-52, в которых обнаружили иностранные компоненты.
- Ранее Ермак заявил, что более 50 государств поддержали украинскую Формулу мира. По его словам, количество наших союзников растет.
- Напомним, глава Офиса Президента высказался по поводу изоляции России на международной арене. Он предположил, что страну-агрессорку могут привлечь к переговорам по украинской Формуле мира на завершающем этапе войны.