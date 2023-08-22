Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що все суспільство має максимально викладатися під час повномасштабного вторгнення Росії, поки ЗСУ захищають Україну. Вдячність повинна проявлятися в конкретних справах, а найбільші вимоги зараз до чиновників та політиків.

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Що сказав Єрмак чиновникам та політикам

Голова ОП заявив, що люди – це найдорожче, що є в України. Він закликав тих, хто цього не розуміє, залишити державні посади. Те саме стосується й тих, хто втомився у тилу.

Маємо забезпечити ветеранів та їхніх рідних усім: лікування, протезування, фізична та психологічна реабілітація, соціальна адаптація, працевлаштування та розв'язання житлових питань,

– сказав Єрмак.

За його словами, в наших захисників немає часу на бюрократичну тяганину. Він закликав жорстко та рішуче реагувати на кожен випадок зловживань та байдужості.

Не дозволяє законодавство та нормативи – пропонуйте зміни. Бракує робочого часу – працюйте понаднормово. Ми всі на війні. Люди на фронті не рахують робочі години,

– додав він.

Єрмак наголосив, що для нашої держави кожен важливий. Україна прагне повернути додому всіх своїх людей. Керівник ОП також висловився щодо членства в НАТО та гарантій безпеки. За його словами, країна впевнено рухається до цієї мети, щоб російсько-українська війна не повторилася.

Звернення Єрмака до українського суспільства: відео Офісу Президента

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