Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що все суспільство має максимально викладатися під час повномасштабного вторгнення Росії, поки ЗСУ захищають Україну. Вдячність повинна проявлятися в конкретних справах, а найбільші вимоги зараз до чиновників та політиків.
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Що сказав Єрмак чиновникам та політикам
Голова ОП заявив, що люди – це найдорожче, що є в України. Він закликав тих, хто цього не розуміє, залишити державні посади. Те саме стосується й тих, хто втомився у тилу.
Маємо забезпечити ветеранів та їхніх рідних усім: лікування, протезування, фізична та психологічна реабілітація, соціальна адаптація, працевлаштування та розв'язання житлових питань,
– сказав Єрмак.
За його словами, в наших захисників немає часу на бюрократичну тяганину. Він закликав жорстко та рішуче реагувати на кожен випадок зловживань та байдужості.
Не дозволяє законодавство та нормативи – пропонуйте зміни. Бракує робочого часу – працюйте понаднормово. Ми всі на війні. Люди на фронті не рахують робочі години,
– додав він.
Єрмак наголосив, що для нашої держави кожен важливий. Україна прагне повернути додому всіх своїх людей. Керівник ОП також висловився щодо членства в НАТО та гарантій безпеки. За його словами, країна впевнено рухається до цієї мети, щоб російсько-українська війна не повторилася.
Звернення Єрмака до українського суспільства: відео Офісу Президента
Інші заяви Єрмака
- Нещодавно керівник ОП закликав партнерів ввести нові санкції, щоб Росія не мала доступу до технологій й можливості виготовляти військову техніку. Він навів приклад з двома збитими російськими гелікоптерами Ка-52, в яких знайшли іноземні компоненти.
- Раніше Єрмак заявив, що понад 50 держав підтримали українську Формулу миру. За його словами, кількість наших союзників зростає.
- Нагадаємо, голова Офісу Президента висловився щодо ізоляції Росії на міжнародній арені. Він припустив, що країну-агресорку можуть залучити до переговорів щодо української Формули миру на завершальному етапі війни.