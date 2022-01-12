Ермак обсудил работу нормандской четверки с советником Байдена

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию с безопасностью в отношении Украины. В частности, говорилось о нормандском формате.

Разговор состоялся 12 января. Об этом Андрей Ермак написал в твиттере.

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Ермак обсудил с Салливаном ситуацию относительно безопасности Украины

Глава ОП напомнил, что Украина продолжила регулярный диалог с Джейком Салливаном.

Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации. Отметили важность продолжения работы нормандского формата,

– написал Ермак.

Политик отметил, что страна ценит постоянную поддержку Штатов.

Кстати, в течение 10 – 13 января проходят переговоры США, НАТО и ЕС с Россией. В частности, обсуждали войска России возле границы Украины, а также так называемые "гарантии безопасности" Кремля. В последних Москва требует нерасширения Альянса, в частности, гарантий в отношении Украины.

В США по результатам переговоров 10 января заявили, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению. Более того, 12 января в НАТО заверили, что Россия заплатит большую цену за агрессию против Украины.

В частности, в Сенате США уже появился документ, предусматривающий санкции против Владимира Путина, а также ключевых чиновников Кремля. Среди ограничений – запрет въезда в США, а также заморозка их активов. Их введут в случае, если Россия снова нападет на Украину.

Последние новости о нормандском формате

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нормандский формат вернули в рабочее состояние. Ведь на столе переговоров уже вопрос обмена пленными, гуманитарных перспектив и отвод тяжелого вооружения.

10 января Андрей Ермак встретился в Киеве с советниками немецкого канцлера и французского президента. Перед этим Плетнер и Бонн посетили Москву и обсудили там войну на Донбассе.

В последний раз лидеры "нормандской четверки" встречались еще в декабре 2019 года. С этого времени Москва блокирует дальнейшие переговоры.

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Полный текст публикации Андрея Ермака

Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации. Указали важность продолжения работы нормандского формата. Ценим неизменную поддержку США.