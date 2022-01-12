Розмова відбулась 12 січня. Про це Андрій Єрмак написав у твітері.

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Єрмак обговорив з Салліваном ситуацію щодо безпеки України

Глава ОП пригадав, що Україна продовжила регулярний діалог з Джейком Салліваном.

Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації. Відзначили важливість продовження роботи нормандського формату,

– написав Єрмак.

Політик відзначив, що країна цінує незмінну підтримку Штатів.

До речі, протягом 10 – 13 січня відбуваються перемовини США, НАТО та ЄС з Росією. Зокрема обговорювали війська Росії біля кордону України, а також так звані "гарантії безпеки" Кремля. У останніх Москва вимагає не розширення Альянсу, зокрема гарантій щодо України.

У США за результатами перемовин 10 січня заявили, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню. Ба більше, 12 січня у НАТО запевнили, що Росія заплатить велику ціну за агресію проти України.

Зокрема у Сенаті США уже з'явився документ, який передбачає санкції проти Володимира Путіна, а також ключових високопосадовців Кремля. Серед обмежень – заборона в'їзду в США, а також заморозка їхніх активів. Їх запровадять у випадку, якщо Росія знову нападе на Україну.

Останні новини щодо нормандського формату

Очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що нормандський формат повернули у робочий стан. Адже на столі переговорів уже питання обміну полоненими, гуманітарних перспектив та відведення важкого озброєння.

10 січня Андрій Єрмак зустрівся у Києві з радниками німецького канцлера та французького президента. Перед цим Пльотнер та Бонн відвідати Москву та обговорили там війну на Донбасі.

Востаннє лідери "нормандської четвірки" зустрічалися ще у грудні 2019 року. Відтоді Москва блокує подальші переговори.

Росія саботує нормандський формат – дивіться відео

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Продовжили регулярний діалог з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України та подальші кроки щодо її деескалації. Відзначили важливість продовження роботи нормандського формату. Цінуємо незмінну підтримку США.