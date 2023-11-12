О моей семье только в скандалах и говорят, – Ермак ответил, считает ли себя "антигероем"

Андрей Ермак высказался по поводу скандалов, связанных с его семьей. Он отметил, что о его родных говорят только в контексте скандальных новостей.

Об этом глава Офиса Президента сказал в интервью с Наталией Мосейчук. Он подчеркнул, что такие высказывания несправедливы, информирует 24 Канал.

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Что сказал Ермак о своей семье

Андрей Ермак подчеркнул, что в настоящее время в информационном пространстве никто ничего положительного о его семье не говорит. В частности, о его брате и отце, связывавшемся со скандалами.

Я не могу их оградить от того, что они читают, видят, но они сильные люди. К сожалению, так случилось, им не повезло, что их сын в политике, поэтому это часть этой жизни,

– сказал он.

В то же время глава ОП подчеркнул, что о военной деятельности брата Ермака, до Буданова никто не говорил. В то же время сам он отказался комментировать службу брата на фронте, сказав, что об этом могут говорить только его собратья.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов в одном из своих интервью заявил , что брат Андрея Ермака – Денис принимал участие в обороне Киева как снайпер. В частности, он пошел в ряды украинской армии добровольцем и с винтовкой оборонял столицу нашего государства.

"Но это же не справедливо. Ибо многие из тех, кто его так много обливал грязью, я не уверен, что были на фронте в первые дни или месяцы (полномасштабной войны – 24 Канал). И воевали так, как он воевал", – подчеркнул Ермак.

Он подчеркнул, что в любом случае нужно знать правду. Ведь он хочет жить в Украине и, по его словам, для него очень важно, что думают люди о нем и семье. Чтобы он мог идти по улице и смотреть украинцам в глаза.

Это мое внутреннее отношение к этому. Поэтому я скажу, я не считаю себя каким-нибудь героем, но и точно на антигероем,

– рассказал глава ОП.

Он также отметил, что для него важно, чтобы он мог сам с собой быть в понимании. Ведь до прихода в политику он был тем человеком, который всегда мог сам за себя постоять.