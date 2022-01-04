Ермак поговорит с советниками лидеров нормандской четверки перед их поездкой в Москву

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 4 января позвонит советникам лидеров стран нормандской четверки – Франции и Германии. Разговор состоится перед их визитом в Москву.

Так, Ермак поговорит с внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном. Об этом рассказала советница Ермака Дарья Заривна.

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Затем политики отправятся в Москву

Советники лидеров Франции и Германии отправятся в Москву для переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Переговоры намечены на 6 января.

Советники лидеров стран-участниц нормандского формата на этой неделе проведут отдельные встречи в разных форматах. Спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт отмечал, что Плетнер и его французский коллега встретятся с украинским партнером.

Новые форматы переговоров с Москвой: что известно

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что рассматривают 2 варианта переговоров с Москвой. В частности, прямые переговоры с Владимиром Путиным относительно ситуации, а также присоединение США к нормандскому или другому формату.

Арахамия отметил, что после проведения переговоров в нормандском формате из-за нежелания Москвы идти на контакт произошел застой.

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