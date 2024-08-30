Ермак показал многоэтажку Харькова после атаки россиян

Россия снова в очередной раз атаковала Харьков. Враг снова ударил по жилому сектору.

Россия 30 августа ударила по многоэтажке в Харькове. Руководитель Офиса Президента показал, как она выглядит.

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На месте вспыхнул пожар

Россия атаковала многоэтажку в Индустриальном районе Харькова. Уже известно о пострадавших и жертвах. Кроме этого, враг попал по другому району города.

На месте вспыхнул пожар: смотрите видео

После удара многоэтажка загорелась. Также там можно увидеть разрушения. Россия, вероятно, атаковала управляемой авиационной бомбой.

Россия попала в многоэтажку: смотрите видео

Россия постоянно атакует прифронтовые города. В частности, Харьковскую, Сумскую и Донецкую область враг часто атакует управляемыми авиационными бомбами. Их невозможно сбить.