"В диалоге есть существенный прогресс": Украина и Венгрия провели встречу по проблемным вопросам

Украинская и венгерская делегации высокого уровня 4 апреля провели онлайн-встречу. Во время разговора политики обсудили проблемные вопросы, которые возникли в двусторонних отношениях между нашими государствами.

С украинской стороны делегацию возглавил глава Офиса Президента – Андрей Ермак. В то же время с венгерского –министр иностранных дел Петер Сийярто.

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Ермак и Сийярто провели переговоры онлайн

Глава ОП отметил, что из 11 пунктов, которые предложила венгерская сторона, фактически делегации согласовали уже пять.

В вопросах национальных сообществ есть согласованные позиции, которые наработали и предварительно зафиксировали рабочие группы. Работа продолжается и будет финализирована в кратчайшие сроки,

– отметил Ермак.

Он также отметил, что есть существенный прогресс в расширении логистических и транспортных возможностей на общей границе.

"Так, в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" уже в этом месяце начнут пускать грузовики без ограничения веса. Кроме того, откроют новый пункт пропуска "Большая Паладь – Надьгодош". Это поможет уменьшить очереди на границе с Венгрией", – объяснил чиновник.

По мнению Ермака, новые перспективы на экономическом, инфраструктурном, социальном и других направлениях дадут обеим нашим странам возможность стать сильнее и богаче. По словам главы ОП, по каждому из этих направлений сформированы совместные рабочие группы и они уже выработали пакет эффективных решений.

Стоит отметить, что, кроме Андрея Ермака в составе делегации с украинской стороны были:

вице-премьер-министры Ольга Стефанишина и Михаил Федоров;

заместители председателя ОП Игорь Жовква и Елена Ковальская;

министр образования и науки Оксен Лисовой;

первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец;

заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис;

председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина;

начальник Закарпатской областной военной администрации Виктор Микитась;

председатель Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский.

Обратите внимание! Петер Сийярто, Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже встречались 29 января 2024 года в Ужгороде. Тогда политики обсудили вопросы венгерских нацменьшинств на Закарпатье, 50 миллиардов евро для Украины, а также вступление нашего государства в ЕС.