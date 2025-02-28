Ермак впервые за время войны надел костюм для встречи с Сенаторами

Руководитель Офиса Президента присутствует в США на встрече с сенаторами. Его внешний вид не смогли оставить без внимания.

Андрей Ермак прибыл на встречу с сенаторами в костюме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на фото, которые обнародовал руководитель ОП.

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Что известно о встрече

Андрей Ермак надел костюм впервые за три года полномасштабного вторжения. Он также рассказал о визите с президентом и командой в США.

Он посетил встречу с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне.

Продолжение военной помощи, справедливый мир. Началась встреча с Президентом Трампом,

– подчеркнул он.

Также Ермак отметил, что у нас замечательные стратегические партнеры и друзья, а Соединенные Штаты Америки – это сила и лидерство.

Он поблагодарил за поддержку Украины. Известно, что Зеленский прибыл в США, чтобы утвердить соглашение о полезных ископаемых, и обсудить с Трампом усилия по прекращению войны России против Украины.