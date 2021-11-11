Ермак встретился с советником Байдена: говорили о напряжении на границе

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретились в США с советником Байдена по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Обсудили ситуацию на украинской границе.

Салливану рассказали о шагах, которые осуществляет Украина для урегулирования процесса переговоров. Также политики говорили о взаимодействии в политической, безопасности и экономической сферах.

Кстати Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы

"Северный поток-2" и энергобезопасность

Кроме того, обсудили вопросы энергетической безопасности в Украине и в Европе, а также "Северный поток-2". Подчеркнули недопустимость использования Россией газопровода для достижения своих внешнеполитических целей.

Ермак убежден, что подписание обновленной Хартии стратегического партнерства Украина – США усилит сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

Что происходит возле украинской границы

Американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к украинской границе. Издание Politico недавно обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы свидетельствуют об этом.

Однако в разведке успокаивали, что сил оккупантов не стало больше.

В Минобороны тоже отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не было.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал информацию о переброске войск "сознательной дезинформацией".

Позже у Владимира Зеленского объяснили, что у границы произошли "не сколько количественные, как качественные изменения", то есть определенное усиление там таки продолжается.

Кулеба с Ермаком также встретились в Вашингтоне с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. С ней также говорили о напряженной ситуации на границе.