Ермак второй раз за неделю поговорил с советником Байдена
Источник:твиттер Андрея Ермака
Андрей Ермак 2 декабря уже второй раз за неделю поговорил с советником Джо Байдена по вопросам нацбезопасности. Главной темой разговора были актуальные политические вопросы.
Разговор был дружеским, – Ермак
Разговор главы Офиса Президента Украины с Джейком Салливаном состоялся в телефонном режиме. Ермак охарактеризовал его как очень важный.
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По-настоящему дружеский и продуктивный разговор на широкий спектр тем актуальной внутри- и внешнеполитической повестки дня,
– рассказал руководитель ОПУ.
В то же время Салливан ответил на сообщение Ермака, что очень ценит их постоянную и эффективную коммуникацию, а также "качественно новый уровень сотрудничества между США и Украиной".
Что известно о предыдущей коммуникации политиков
26 ноября Ермак и Салливан по телефону обсудили стягивание российских войск к границе Украины. Политики согласились, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности.
Кроме этого, советник Байдена подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности нашей страны.Обратите внимание! Уже больше месяца международное сообщество говорит о возможности российского вторжения в Украину. По данным разведки, наступление может состояться уже в январе – феврале 2022 года. Ряд стран мира, среди которых США и Канада, заверили, что помогут Киеву в случае обострения. В то же время в Кремле информацию о вторжении традиционно опровергают.
Полный текст публикации Андрея Ермака в Твиттере:
Был еще один важный телефонный звонок с Джейком Салливаном. По-настоящему дружеский и продуктивный разговор на широкий спектр тем актуальной внутри- и внешнеполитической повестки дня.