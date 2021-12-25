Ермак заявил, что США могут возобновить санкции против "Северного потока-2"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что исключение санкций против "Северного потока-2" и ближнего окружения главы Кремля Путина из оборонного бюджета США не представляет большой угрозы для Украины. Вместе с тем чиновник добавил, что новый пакет санкций сенат США может одобрить уже в январе 2022 года.

По словам Андрея Ермака, в этом году контакты Украины с западными партнерами достигли наивысшего уровня за все время независимости. Об этом глава Офиса Президента заявил в интервью.

Напомним В январе сенат США проголосует за санкции против "Северного потока-2", – СМИ

США активно поддерживают Украину

Андрей Ермак заявил, что отношения Украины и США стали на уровень выше после визита Владимира Зеленского и встречи с Джо Байденом в Вашингтоне.

Также руководитель Офиса Президента отметил, что в оборонном бюджете США существенно увеличили поддержку Украины.

Бюджет помощи Украине увеличен. Мы получили и "Джавелины", и другую военную технику. В разговоре с президентом Украины американский президент сказал, что они окажут всю необходимую военную помощь, чтобы Украина могла отразить любую атаку на ее территорию,

– заявил Ермак.

Глава Офиса Президента назвал Джо Байдена одним из президентов США, который больше всех сделал добра для Украины. Однако помимо сотрудничества с Вашингтоном, Украина активно налаживает сотрудничество с Великобританией и Турцией.

Теперь России диктуют условия

Андрей Ермак убежден, что исключение санкций против "Северного потока-2" из оборонного бюджета США сделано ради трансатлантического единства, поскольку запуска газопровода стремится Германия.

Однако в Берлине требуют от "Газпрома", чтобы газопровод соответствовал требованиям ЕС, поэтому по мнению Ермака, не Россия диктует условия Европе, а Германия ей. Несмотря на это, Андрей Ермак заявил, что в январе Сенат США будет голосовать за новые санкции против "Северного потока-2".

Сенаторы от двух партий (Республиканской и Демократической) договорились вынести на голосование вопрос о санкциях по газопроводу "Северный поток-2". И такое голосование может состояться уже в январе,

– заявил Ермак.

Кроме того, глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина постоянно координирует свои действия с международными партнерами, одновременно рассчитывает только на саму себя.

Последние новости о"Северном потоке-2"

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что запуск "Северного потока-2" станет геополитической ошибкой.

По словам Хабека, все страны Европы всегда выступали против строительства трубопровода. Поддерживали скандальный "Северный поток-2" только Германия и Австрия.

Политик также пригрозил России жесткими последствиями в случае вторжения на территорию Украины.

Если это произойдет, "Северный поток-2" точно никогда не запустят.

В то же время в "Нафтогазе" заявили, что после запуска газопровода снижения цен на газ не стоит ожидать. Однако глава Кремля настойчиво старается убедить в обратном.

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