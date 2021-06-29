ЕС и Беларусь не потеряют упрощенный визовый режим

Несмотря на решение Беларуси о выходе из программы ЕС "Восточное партнерство", Евросоюз все равно не будет отменять упрощенный визовый режим. Следовательно, белорусы и в дальнейшем смогут попасть в страны ЕС без специальных виз.

Как пояснил журналист Рикард Йозвяк, выход из программы "Восточное партнерство" не предусматривает автоматической остановки действия Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

Важно Нельзя изменить географию, – Кулеба о выходе Беларуси из "Восточного партнерства"

Заметим, что самопровозглашенный президент Беларуси принял решение о выходе из программы в ответ на санкции Евросоюза. Это будет иметь негативные последствия для взаимодействия с ЕС в области борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Санкции против Беларуси: главное

ЕС 24 июня 2021 года ввел новые санкции против Беларуси. Эти ограничения касаются главным образом калийной и нефтяной отраслей экономики.

Также Евросоюз запретил продавать стране товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

"Восточное партнерство" – это инициатива ЕС, которая распространяется на 6 восточноевропейских соседей – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину. Документ имеет целью