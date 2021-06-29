Як пояснив журналіст Рікард Йозвяк, вихід з програми "Східне партнерство" не передбачає автоматичного зупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Білоруссю.

Важливо Не можна змінити географію, – Кулеба про вихід Білорусі зі "Східного партнерства"

Зауважимо, що самопроголошений президент Білорусі ухвалив рішення про вихід з програми у відповідь на санкції Євросоюзу. Це матиме негативні наслідки для взаємодії з ЄС у галузі боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Санкції проти Білорусі: головне

ЄС 24 червня 2021 року запровадив нові санкції проти Білорусі. Ці обмеження стосуються головним чином калійної та нафтової галузей економіки.

Також Євросоюз заборонив продавати країні товари подвійного призначення, що можуть бути використані у військових цілях.

Цікаво! "Східне партнерство" – це ініціатива ЄС, яка поширюється на 6 східноєвропейських сусідів – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Документ має на меті зміцнення стосунків між ЄС та державами.