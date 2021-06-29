Як пояснив журналіст Рікард Йозвяк, вихід з програми "Східне партнерство" не передбачає автоматичного зупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Білоруссю.
Важливо Не можна змінити географію, – Кулеба про вихід Білорусі зі "Східного партнерства"
Зауважимо, що самопроголошений президент Білорусі ухвалив рішення про вихід з програми у відповідь на санкції Євросоюзу. Це матиме негативні наслідки для взаємодії з ЄС у галузі боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.
Санкції проти Білорусі: головне
- ЄС 24 червня 2021 року запровадив нові санкції проти Білорусі. Ці обмеження стосуються головним чином калійної та нафтової галузей економіки.
- Також Євросоюз заборонив продавати країні товари подвійного призначення, що можуть бути використані у військових цілях.