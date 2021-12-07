ЕС без обсуждений продлит санкции против России, – журналист

Евросоюз на следующей неделе без обсуждений должен продлить экономические санкции против России еще на пол года. Пока дополнительных ограничений вроде бы не планируют.

Несмотря на то, что дополнительных санкций не планируют, в Евросовете планируют обсудить ситуацию в Беларуси и Украине. Об этом заявил журналист Рикард Йозвяк.

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ЕС на следующей неделе на Евросовете продлят экономические санкции против России еще на 6 месяцев без особых обсуждений,

– заверил Йозвяк.

О каких санкциях говорится

ЕС наложил на Россию сильные санкции в 2014 году, когда та оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также сферы товаров двойного назначения. Каждые пол года ЕС продолжает ограничения. Последний раз Совет ЕС пролонгировал их 25 июня 2021 года.

Возможны новые ограничения

Американские СМИ писали, что США рассмотрят новые ограничения против России, если агрессор нападет на Украину. Отмечали, что ограничения могут быть крайне агрессивными.

Например, думают об отключении России от системы финансовых платежей Swift, а также ограничении покупки российских долгов на вторичном рынке. Рассматривают даже вариант ограничения конвертации рубля в доллар и другие валюты.

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Президенты Джо Байден и Владимир Путин 7 декабря поговорят по видеосвязи. По информации СМИ, американский лидер предостережет российского коллегу от необдуманных действий и поднимет тему санкций.

Текст поста Рикарда Йозвяка:

На этом этапе лидеры ЕС на следующей неделе перенесут экономические санкции против России еще на 6 месяцев без особых или каких-либо обсуждений. Сейчас новые санкции не применяются. Однако будут дискуссии о Беларуси и Украине.