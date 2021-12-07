Попри те, що додаткових санкцій не планують, в Єврораді планують обговорити ситуацію в Білорусі та Україні. Про це заявив журналіст Рікард Йозвяк.

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ЄС наступного тижня на Єврораді продовжать економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців без особливих обговорень,

– запевнив Йозвяк. Про які санкції мовиться

ЄС наклав на Росію сильні санкції в 2014 році, коли та окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Обмеження стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів Росії, а також сфери товарів подвійного призначення. Кожних пів року ЄС продовжує обмеження. Востаннє Рада ЄС пролонгувала їх 25 червня 2021 року.

Чи можливі нові обмеження

Американські ЗМІ писали, що США розглянуть нові обмеження проти Росії, якщо агресор нападе на Україну. Зазначали, що обмеження можуть бути вкрай агресивними.

Наприклад, думають про відключення Росії від системи фінансових платежів Swift, а також обмеження купівлі російських боргів на вторинному ринку. Розглядають навіть варіант обмеження конвертації рубля у долар та інші валюти.