Венгрия сняла вето: послы ЕС единогласно одобрили пакет в 18 миллиардов евро для Украины

В ночь на 13 декабря Евросоюз разблокировал пакет помощи Украине в 18 миллиардов евро. Удалось это сделать, поскольку Венгрия отказалась от своего вето.

Сделала это Венгрия, конечно, не просто так, а в обмен на некоторые привилегии. В частности, снятие вето дало Будапешту потенциал получить доступ к миллиардам евро наличности Евросоюза.

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Что получает Венгрия

Так, страны-члены ЕС утвердят план восстановления Венгрии от Covid-19 на сумму 5,8 миллиарда евро, который был отложен в прошлом году из-за беспокойства верховенством права. Если бы этот план не был одобрен до конца года, то это лишило бы Будапешт большей части этих средств навсегда.

За полученную выгоду в Будапеште согласились отказаться от своего вето:

касаемо плана финансирования ЕС, направленного на укрепление финансов Киева в 2023 году,

на введение ЕС минимального эффективного корпоративного налога в союзе.

Все это было необходимо, ведь для утверждения программы финансирования Украины было нужно единогласное согласие всех 27 стран-членов. Ведь она предусматривает привлечение общих заимствований ЕС. Вместо этого альтернативное финансирование Украины заняло бы больше времени.

Как сообщают в Financial Times, это соглашение между Евросоюзом и Венгрией является большим шагом вперед, особенно за несколько дней до саммита ЕС. Официальные лица опасались, что он может быть омрачен из-за противостояния с премьер-министром Виктором Орбаном. Также в Брюсселе были обеспокоены тем, что Евросоюз не может увеличить свой финансовый вес в поддержке Украины.

Что предусматривает помощь Украине

Европарламент еще 24 ноября одобрил выделение Украине 18 миллиардов евро. Тогда президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что эти деньги направят на то, чтобы Украина пережила войну и начала восстановление в 2023 году.

Так, предоставление этого транша Украине предусматривают для:

краткосрочной финансовой помощи,

финансирования немедленных потребностей,

восстановления критической инфраструктуры,

начальной поддержки устойчивого послевоенного обновления на пути к евроинтеграции.

Как отмечала Роберта Мецола, это финансирование должно проходить регулярными траншами, чтобы помочь восстановлению Украины в краткосрочной перспективе. Каждый месяц в течение 2023 года Украине будут выделять по 1,5 миллиарда евро, а кредиты будут иметь 10-летний льготный период.

Также известно, что основную часть процентных расходов члены Евросоюза будут покрывать с помощью внешних целевых доходов, а гарантии для заимствований предоставит либо бюджет ЕС, либо страны-члены.