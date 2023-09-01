500 миллионов евро на оружие для Украины: в ЕС снова не пришли к согласию из-за вето Венгрии

Венгрия продолжает вставлять палки в колеса, когда речь идет о помощи Украине. Так, из-за вето в ЕС в очередной раз не пришли к согласию по выделению 500 миллионов евро.

Это сумма, которую должны были направить на оружие для Украины. Но во время неформальной встречи в Толедо главы МИД ЕС прийти к согласию по восьмому траншу не смогли, передает 24 Канал. Речь идет о 500 миллионах евро из Европейского фонда мира.

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Украину будут поддерживать, сколько нужно

Несмотря на это, об отсутствии договоренностей в четверг 31 августа сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, во время встречи обсуждали его предложение. Оно предусматривает выделение из Европейского фонда мира 20 миллиардов евро на следующие четыре года. Эта сумма должна быть направлена на финансирование военной помощи.

Боррель добавил, что главы МИД ЕС демонстрировали свою решимость в продолжении поддержки Украины, оказывая ей военную помощь. Причем делать это настолько долго, сколь понадобится нашему государству. В то же время он выразил надежду, что его предложение будет поддержано до конца 2023 года.

Между тем, он сожалеет, что до сих пор заблокирован восьмой транш, размер которого – 500 миллионов евро. Против выделения этой суммы, как предполагалось, он стал.

Я надеюсь, мы сможем разблокировать его в последующие недели. Но это проблема, которую все еще нужно решить,

– отметил Боррель.

Почему Венгрия блокирует помощь