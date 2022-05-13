ЕС хочет выделить еще 500 миллионов евро на вооружение Украины

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель предложил странам ЕС выделить Украине еще 500 миллионов евро.

Эти деньги хотят направить на поддержку обороны Украины. Если государства-члены Евросоюза прислушаются к Боррелю, это будет 4 транш помощи Украине от ЕС.

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Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности подчеркнул, что Украина сейчас воюет не только за себя, но и за безопасность всей Европы.

Когда мы говорим, что Украина воюет за нас, это не пустая фраза. Словом, действия следующие: я предлагаю государствам-членам 4-й транш в размере 500 миллионов евро Европейского фонда мира, чтобы оказать дальнейшую поддержку украинской обороне,

– написал Боррель в твитере.

Помощь Украине: накануне Зеленский анонсировал хорошие новости

11 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имеет ряд позитивных для обороны Украины новостей.

Он сообщил, что Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет поддержки для Украины. На очереди – голосование в Сенате США, после чего документ передадут на подпись президенту Джо Байдену. В новом пакете поддержки военная помощь на 39,8 миллиарда долларов.

Кроме этого, президент напомнил, что с помощью ленд-лиза Украина уже получила доступ к современному оружию, боеприпасам и оборудованию.

Ленд-лиз для Украины: что следует знать

9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Такое решение впервые и в последний раз принимали во время Второй мировой войны.

Ленд-лиз означает более простой механизм передачи военной помощи Украине.

Глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж пояснил, что подписание ленд-лиза означает, что нам больше не нужно будет постоянно выпрашивать то или иное оружие. Оно будет автоматически поступать нам в том количестве, которое нужно.

Владимир Зеленский объяснил обеспокоенным украинцам: "Хотя формально это как бы заем, но по сути он настолько выгоден, что называть его займом некорректно".

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