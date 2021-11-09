ЕС исключил Украину из "зеленого списка": что это значит для туристов

Украину исключили из "зеленого списка" Евросоюза. Это означает, что украинским путешественникам, вероятно, будет труднее попасть в страны ЕС.

Соответствующее решение по Украине послы Евросоюза приняли ранее, однако объявили о нем 9 ноября.

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Украину исключили из "зеленого списка" ЕС

Наша страна была исключена из списка стран зеленой зоны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Чтобы страна попала в зеленый список, она должна соответствовать следующим критериям:

не более 75 новых случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за последние 14 дней; стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;

не менее 300 тестов на 100 тысяч жителей, проведенных за предыдущие 7 дней;

не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за последнюю неделю.

После просмотра списка из него исключили Сингапур и Украину.

В зеленом списке ЕС находятся:

Аргентина;

Австралия;

Бахрейн;

Канада;

Чили;

Колумбия;

Иордания;

Кувейт;

Намибия;

Новая Зеландия;

Перу;

Катар;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Южная Корея;

Объединенные Арабские Эмираты;

Уругвай;

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Предварительные разговоры об Украине и "зеленом списке"

На днях информацию о том, что Украина больше не находится в списке стран, путешественникам из которых рекомендуют свободный въезд, в сети сообщил журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк. Об этой вероятности он говорил и раньше.

В Министерстве иностранных дел Украины сразу же прокомментировали это заявление, подчеркнув, что это – только рекомендация для стран-членов ЕС. "Мы активно работаем с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", – заверил Дмитрий Кулеба.

Возможность украинцев путешествовать в ЕС

Теоретически люди, которые вакцинировались от коронавируса препаратами, одобренными в ЕС, будут иметь возможность и дальше путешествовать по Европе. Однако все зависит от решений отдельных членов ЕС. Ведь за это отвечают их министерства здравоохранения.

. Евросоюз каждые 14 дней обновляет "зеленый" список стран, в который вносят те, в которых имеется положительная ситуация с COVID-19. Далее ЕС рекомендуют открыть границы для путешественников из стран, содержащихся в этом списке. Если страна выбывает из "зеленого перечня", тогда членам ЕС рекомендуют запретить въезд гражданам этих государств.