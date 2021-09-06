ЕС кормит чужую армию, – военный эксперт о создании отдельных от НАТО сил безопасности
Источник:24 канал
В Европе "расшатывают лодку" дискуссиями о создании собственных сил безопасности, отдельных от НАТО. Наибольшую инициативу в этом вопросе проявляет Франция.
Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, новые военные формирования позволят поддержать суверенитет Евросоюза и его независимость от США.
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Никто не будет кормить 2 армии
Еще Наполеон говорил, что кто не хочет кормить собственную армию, будет кормить чужую. Евросоюз сегодня кормит чужую армию, они кормят НАТО,
– подчеркнул Жданов.
По словам военного эксперта, в рамках Североатлантического альянса никто не будет кормить 2 армии. Подобных союзов также не будут создавать.
"Как только сделают первый шаг на пути к созданию Объединенных сил безопасности в Европе, сразу возникнет лозунг "Yankee, go home!", как это было в 1970-х годах, когда США заходили с ядерным оружием на территорию Европы", – резюмировал Жданов.
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Собственные военные силы в Европе: что известно
- В мире заговорили об отсутствии взаимопонимания между ЕС и НАТО. Речь идет о поиске новых союзов и путей взаимодействия после событий в Афганистане.
- В Европе почти 20 лет пытаются создать силы быстрого реагирования. Основанием для решения о собственных военных силах стала война в Косово.
- Евросоюз еще в мае 2021 года объявил о создании собственной военной концепции Strategic Compass. Она предусматривает образование военных сил, которые европейцы смогут применять во время кризисных ситуаций.