ЕС обсудит назначение спецпосланника для мирных переговоров по Украине, – Bloomberg

Лидеры Европейского Союза на встрече 6 марта обсудят назначение спецпосланника, представляющего ЕС в возможных мирных переговорах по войне России против Украины. Ожидается, что на встрече будет также присутствовать президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что планируют обсудить на специальном саммите ЕС

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил о проведении специального саммита ЕС 6 марта. Он будет посвящен вопросам европейской обороны.

Известно, что на встречу приглашен и президент Украины Владимир Зеленский. По информации издания, на саммите планируют выработать единую позицию по обороне– как для перевооружения Европейского континента, так и по Украине.

Кроме того, обсуждение коснется темы назначения спецпредставителя ЕС для участия в будущих мирных переговорах по войне в Украине.

Напомним, что ЕС рассматривает возможность предоставить Украине очередной пакет военной помощи в размере 20 – 30 мільярдів евро. Однако ее условия предоставления пока до сих пор неопределенны.