Очень хороший сигнал, – политтехнолог допустил замысел ЕС касаемо Венгрии

29 января в Ужгород прилетел министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярто. Он не объяснил четкую позицию Венгрии по выделению Украине 50 миллиардов евро. Однако ЕС всеми способами пытается дожать Будапешт.

Доподлинно неизвестно, таки ли Венгрия будет блокировать выделение средств для Украины. Впрочем, в Евросоюзе четко дали понять, что такое решение может обернуться для них катастрофой. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Демократии против диктатур

В The Financial Times написали о том, что Евросоюз может использовать план по свержению венгерской экономики, если страна не проголосует за выделение помощи Украине. После этого Венгрия заявила о своей готовности к компромиссу, который позволит финансировать пакет помощи Украине из бюджета ЕС перед экстренным саммитом 1 февраля.

Все векторы постепенно сходились к этой дате, чтобы дожать позицию Венгрии. Ведь Словакию удалось убедить. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приезжал в Ужгород и подтвердил, что не будет препятствовать помощи Украины.

Мне очень невероятно порадовала статью Financial Times. Что происходит в войне с политической точки зрения? Диккатуры мобилизовались, договорились Россия Иран Северная Корея за спиной возможно Китай. У них все выходит. А у демократии все наоборот. Сегодня идет противостояние диктатуре и демократий,

– заметил Михаил Шейтельман.

В России из-за войны системы управления начала давать сбой во многих вещах, начиная от цен на яйца, завершая коллапсом ЖКХ. Это соответствующим образом задело и другие диктатуры. Однако потрясения произошли и у демократий.

В частности, в Соединенных Штатах Дональд Трамп использует выборы в собственных целях. Проблема на границе с Мексикой затронула и Украину, для которой из-за этого до сих пор не выделили финансирование.

Вопрос о том, кто первым сможет склеить эти трещины. Чья-то конструкция окажется более надежной – диктатура или демократия. Если европейские страны действительно решили "замочить" Венгрию демократическим способом, то это уже интересно. Наконец-то мы дождались того, что демократии объединились. Происходящее очень хороший сигнал

подчеркнул политтехнолог.

Окончательный результат стратегии Европейского Союза будет известен уже в четверг, 1 февраля.

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