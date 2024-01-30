Достеменно невідомо, чи Угорщина таки блокуватиме виділення коштів для України. Втім у Євросоюзі чітко дали зрозуміти, що таке рішення може обернутись для них катастрофою. Детальніше про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Демократії проти диктатур

У The Financial Times написали про те, що Євросоюз може використати план з повалення угорської економіки, якщо країна не проголосує за виділення допомоги Україні. Після цього, Угорщина заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить фінансувати пакет допомоги Україні з бюджету ЄС перед екстреним самітом 1 лютого.

Всі вектори поступово сходились до цієї дати, щоб дотиснути позицію Угорщини. Адже Словаччину вдалося переконати. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїжджав до Ужгорода та підтвердив, що не перешкоджатиме допомозі України.

Мені дуже неймовірно потішила ця стаття Financial Times. Що відбувається у війні з політичної точки зору? Диктатури мобілізувались, домовились – Росія, Іран, Північна Корея, за спиною, можливо, Китай. У них все виходить. А в демократії все навпаки. Сьогодні йде протистояння диктатури та демократії,

– зауважив Миайхло Шейтельман.

У Росії через війну система управління почала давати збій у багатьох речах, починаючи від цін на яйця, завершуючи колапсом ЖКГ. Це відповідним чином зачепило й інші диктатури. Однак потрясіння стались і в демократій.

Зокрема, у Сполучених Штатах Дональд Трамп використовує вибори у власних цілях. Проблема на кордоні з Мексикою зачепила й Україну, для якої через це досі не виділили фінансування.

Питання у тому, хто першим зможе склеїти ці тріщини. Чиясь конструкція виявиться надійнішою – диктатура або демократія. Якщо європейські країни справді вирішили "замочити" Угорщину, у демократичний спосіб, то це уже цікаво. Нарешті ми дочекались того, що демократії об'єднались. Те, що відбувається, – дуже хороший сигнал,

– наголосив політтехнолог.

Остаточний результат стратегії Європейського Союзу буде відомий уже в четвер, 1 лютого.

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