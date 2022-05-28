ЕС намерен отправить военные корабли в Одессу, чтобы защитить судна с зерном, – СМИ

Глобальный продовольственный кризис из-за войны России против Украины становится все более реальным. Без украинского зерна мир не справится со своими потребностями.

По причине невозможности Украины экспортировать свое зерно во многих странах могут возникнуть очень серьезные проблемы с продовольствием. Оккупантов это не слишком волнует – они заблокировали наши порты в Черном море, через которые осуществлялись основные поставки для других стран.

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ЕС готов к защите судов с зерном

Известно, что разблокировать Черное море российские оккупанты не намерены. Хотя подходить к берегам Украины враг уже боится: после того, как ВСУ получили противокорабельные снаряды, вслед за крейсером "Москва" может последовать весь их флот.

Впрочем, отсутствие украинского зерна на глобальном рынке может повлечь за собой настоящую продовольственную катастрофу. Европейский Союз не готов к такому серьезному кризису, поэтому хочет помочь зерну из Украины попасть в другие страны.

В Брюсселе даже начали рассматривать вариант с привлечением военных кораблей. Они должны отправиться в Одессу и обеспечить охрану судам, перевозящим украинское зерно. В ЕС надеются, что россиянам хватит смысла не нападать на их военные суда и не объявлять войну всей Европе.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко сообщил о том, что российские оккупанты накапливают силы для наступления на Запорожье. Ситуация угрожающая, поэтому каждый день промедления о предоставлении ВСУ оружия может оказать большое влияние на историю войны.

Российские оккупанты снова совершили обстрел Николаева. К сожалению, россияне унесли жизни мирной украинки , еще 6 человек пострадали.

Наши герои продолжают активно уничтожать решистов и их командование. Война против Украины стала последним жизненным воспоминанием российского подполковника Александра Досягаева . Он командовал десантно-штурмовым батальоном 104 десантно-штурмового полка. Рашистам следует помнить о том, что такая судьба ждет каждого россиянина, пересекшего украинскую границу с оружием в руках.

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