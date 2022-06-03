ЕС не может не взять Украину по одной причине, – Андрусов
Многие страны Европейского Союза поддерживают вступление Украины в ЕС. Однако сам факт членства Украины будет зависеть от одного ключевого вопроса.
Об этом 24 каналу сказал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусов.
Это исторический момент, – глава МИД Германии поддержала вступление Украины в ЕС
ЕС не может не взять Украину по одной простой причине. Если он этого не сделает, то он фактически поставит себя в очень сложную ситуацию,
– отметил Андрусов.
Дело в том, как он объяснил, после войны будут формироваться новые политические союзы с участием Украины. К тому же есть Великобритания, которая не входит в Евросоюз и инициирует новые образования.
"Так что если Украина не будет входить в ЕС, то часть стран, которые там есть на сегодняшний день, будут заключать новые союзы с нами и Великобританией", – пояснил он.
Поэтому для ЕС важно принять Украину, чтобы, в частности, Британия задумалась над тем, чтобы частично туда вернуться.
ЕС не может не взять Украину по одной причине: смотрите видео
На каком этапе вступления в Евросоюз находится Украина
- Наше государство должно отвечать всем критериям организации, к которой он хочет приобщиться. В вопросе членства в ЕС мы сейчас находимся на этапе подготовки заключения Европейской комиссии относительно того, соответствует ли Украина Копенгагенским критериям. Это объяснил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква .
- Уже после того, как нашей стране будет предоставлен статус кандидата, нужно будет провести переговоры по соглашению о вступлении, а также подписать и ратифицировать его в парламентах всех стран-членов.
- Вердикт Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС Киев может услышать уже в этом месяце. Ведь в июне состоится заседание Европейского совета, на котором, вероятно, обсудят этот вопрос.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что отказ ЕС предоставить Украине статус кандидата на поступление будет иметь масштабные негативные последствия.