ЕС официально одобрил санкции против России за признание боевиков

Евросоюз 23 февраля официально одобрил санкции против России за признание "боевиков" на Донбассе. Их наложили на всех депутатов Думы, голосовавших за это решение.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель подчеркнул, что "признание" является незаконным и неприемлемым. Это нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Кстати В США критикуют Байдена за "слишком мягкие" санкции против России

Что предусматривают санкции ЕС

Ограничения применили против 351 депутата российской Думы, а также 27 высокопоставленных должностных лиц и организаций, имеющих отношение к оккупированным территориям. Речь идет о чиновниках, банках, бизнесменах или олигархах, финансирующих боевиков, а также военных, там воюющих.

Санкции включают:

замораживание активов,

запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам,

запрет на поездки в ЕС или транзит через эту территорию.

Экономические санкции для боевиков

ЕС запретил ввоз товаров из оккупированных Донецкой и Луганской областей,

ограничения наложились на торговлю и инвестиции, связанные с отдельными отраслями экономики,

запретили оказывать туристические услуги и экспортировать отдельные товары и технологии.

Также ввели санкции по госдолгу России, ограничив доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС.

Остальные санкции против России

Весь цивилизованный мир осудил решение Путина о "признании" фейковых республик. Международное сообщество ответило санкциями.

С 23 февраля вступили в силу санкции США против российских элит и их семей. Вашингтон тоже ввел ограничения против суверенного долга России, создание которых было скоординировано с союзниками и партнерами.

В Белом доме опубликован полный список санкций против России, под которые попали банки, дети чиновников и футбольный клуб ЦСКА.

Великобритания также подготовила санкции против голосовавших за "признание" чиновников, а Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

Санкции за "признание" боевиков / Инфографика 24 канала