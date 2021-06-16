Оттолкнуть, сдержать и привлечь: ЕС определил новую стратегию в отношении России

Евросоюз разработал новую внешнеполитическую стратегию по отношениям с Россией. Она содержит 3 принципа, которые хотят применять в отношении Москвы: отталкивать, сдерживать и привлекать.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил только принципы концепции, ее детали представят позже.

Читайте также Совсем другая игра и правила, – евродепутат о поставках газа после запуска "Северного потока-2"

Новая стратегия ЕС в отношении России

Боррель повторил слова американского президента Джо Байдена, который заявлял, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за период после Холодной войны.

Глава европейской внешней политики также добавил, что будет нелегко их улучшить, ведь перспективы "не блестящие".

Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны привлекать Россию,

– отметил дипломат.

ЕС опубликует новый отчет о россии после встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным 16 июня.

Встреча Байдена и Путина: что известно