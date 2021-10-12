ЕС письменно поддержал принятие Украиной закона об олигархах
Источник:Офис Президента
Евросоюз поддержал закон об олигархах, который приняли в Украине. В заявлении говорится, что ЕС приветствует юридически обоснованную борьбу с влиянием частных интересов.
В заявлении саммита Украина – ЕС говорится, что Украине и в будущем необходимо обеспечивать независимое и эффективное функционирование антикоррупционных, а также правоохранительных органов. В частности, приоритетом является то, чтобы на руководящие должности выбирали в соответствии с заслугами.
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ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее преданность борьбе с влиянием частных интересов,
– говорится в заявлении.
Кроме того, в ЕС подтвердили поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы. Отдельно:
- в судебной системе;
- в борьбе с коррупцией.
Рада окончательно одобрила закон
- Во время заседания 23 сентября Верховная Рада одобрила законопроект о деолигархизации.
- Инициировал законопроект президент Владимир Зеленский.
- Свои голоса "за" отдали 279 народных избранников.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что сейчас в категорию олигархов можно отнести 13 человек.
- Журналист Сергей Лещенко заявил, что в список могут попасть: Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго, Александр и Галина Гереги.