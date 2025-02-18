700 миллиардов евро для Украины: откуда ЕС будет брать средства

Евросоюз может предоставить Украине пакет помощи в размере 700 миллиардов евро. Однако пока европейские страны не имеют этих средств, и только начали поиски источника финансирования.

Государства ЕС не смогут выделить деньги из своего бюджета, поэтому воспользуются другими механизмами. Как предположил 24 Каналу политолог Владимир Фесенко, одним из вариантов может стать долг или эмиссия.

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700 миллиардов евро не предоставят сразу

Страны Евросоюза планируют создать миллиардный пакет на закупку военной техники для Украины. Глава МИД Германии Анналена Бербок намекнула, что сумма может составлять около 700 миллиардов евро. Однако, по словам политолога, эти средства пока отсутствуют в ЕС.

Финансирование оборонных расходов, в частности для производства артиллерийских снарядов, требует значительных ресурсов. Европейские страны ищут способы обеспечить эти расходы.

Вероятно, придется брать в долг или эмиссия. За счет бюджетных денег они этого не сделают. Это тоже надо понимать, чтобы мы не жили в иллюзиях и фантазиях,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Ожидается, что финансирование будет происходить постепенно: сначала будет найдено около 100 миллиардов евро, затем – 200 миллиардов евро, и, вероятно, через несколько лет сумма может вырасти до 700 миллиардов евро. Однако, по оценкам некоторых экспертов, для обеспечения полной обороноспособности Украины необходимо около триллиона евро.

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Европейские лидеры осознают угрозы со стороны России и возможные риски из-за изменения позиции США во времена администрации Дональда Трампа. Однако пока в ЕС еще не достигнут консенсус по финансированию этой программы.