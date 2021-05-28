Миллиарды евро: ЕС пообещал Беларуси поддержку, если страна пойдет демократическим путем

28 мая 2021 , 12:10
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Источник:

"Радио Свобода"

Евросоюз подготовил комплексный план финансовой поддержки Беларуси на сумму 3 миллиарда евро. Однако реализуют его только в случае, если в стране начнутся демократические преобразования.

Авторы законопроекта рассказали, что Беларуси готовы оказать немедленную поддержку для стабилизации экономики и реформирования институтов. Они должны стать демократичнее и приносить обществу реальную пользу.

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Эти изменения являются основой для успешных экономических реформ для повышения устойчивости экономики, потенциала роста и создания рабочих мест,
– говорится в сообщении.

Светлана Тихановская подтвердила, что ЕС подготовил план экономической поддержки Беларуси.

В целом комплексный план предусматривает долгосрочный пакет инвестиций. Его сумма составляет 3 миллиарда евро. Приоритетно поддержка Беларуси сфокусирована на таких вопросах:

  • активизация восстановления экономики;
  • поддержка структурных реформ;
  • укрепление конкурентоспособности;
  • совершенствование экономического управления;
  • развитие частного сектора;
  • совершенствование законодательной базы.
Обратите внимание! Светлана Тихановская анонсировала всемирный Глобальный пикет солидарности с Беларусью. Он состоится 29 мая. В этот день в 2020 году задержали мужа лидера белорусской оппозиции – Сергея Тихановского.
Автор: Мар'яна Бекало