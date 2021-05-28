Миллиарды евро: ЕС пообещал Беларуси поддержку, если страна пойдет демократическим путем

Евросоюз подготовил комплексный план финансовой поддержки Беларуси на сумму 3 миллиарда евро. Однако реализуют его только в случае, если в стране начнутся демократические преобразования.
Авторы законопроекта рассказали, что Беларуси готовы оказать немедленную поддержку для стабилизации экономики и реформирования институтов. Они должны стать демократичнее и приносить обществу реальную пользу.
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Эти изменения являются основой для успешных экономических реформ для повышения устойчивости экономики, потенциала роста и создания рабочих мест,
– говорится в сообщении.
Светлана Тихановская подтвердила, что ЕС подготовил план экономической поддержки Беларуси.
В целом комплексный план предусматривает долгосрочный пакет инвестиций. Его сумма составляет 3 миллиарда евро. Приоритетно поддержка Беларуси сфокусирована на таких вопросах:
- активизация восстановления экономики;
- поддержка структурных реформ;
- укрепление конкурентоспособности;
- совершенствование экономического управления;
- развитие частного сектора;
- совершенствование законодательной базы.