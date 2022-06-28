ЕС предоставляет Украине защитное снаряжение от химических и ядерных угроз более чем на 11 миллионов евро
Источник:Еврокомиссия
Европейская комиссия решила предоставить Украине снаряжение для защиты на 11,3 миллиона евро. Речь идет о костюмах и оборудовании от химических и ядерных угроз.
Решение о предоставлении помощи Еврокомиссия приняла по запросу украинского правительства. Об этом стало известно из пресс-релиза 27 июня.
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Помощь от ЕС более чем на 11 миллионов
Общей финансовой стоимостью 11,3 миллиона евро эта помощь будет доставлена в Украину из аварийных запасов ЕС, хранящихся в Румынии, Венгрии, Швеции, Германии, Греции и Дании.
– говорится в сообщении.
В защитное оборудование, которое предоставит ЕС, входят:
- 300 000 специализированных защитных костюмов;
- 5 600 литров дезактивирующих веществ;
- 850 единиц оборудования для операций по дезактивации.
Кроме того, больницам ЕС также подарит мониторы пациентов, инфузионные насосы и аппараты искусственной вентиляции легких, защитное оборудование для медицинского персонала, например маски и халаты.
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Оборудование для защиты уже едет в Украину
Известно, что защитное оборудование уже следует в Украину.
Медицинское оборудование и оборудование для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций уже на пути в Украину. Больницы и медицинские работники в Украине работают под огнем, и мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить им необходимые инструменты для спасения жизни,
– подчеркнул комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Ленарчич отметил, что уже 30 стран передали Украине товары через механизм гражданской защиты ЕС. Однако из-за продолжительной войны медицинские потребности Украины огромны. Поэтому нужно было мобилизовать стратегические резервы.
"Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в постоянном контакте с украинскими властями для предоставления дальнейшей помощи на основе конкретных потребностей, указанных Украиной", – отмечают в пресс-релизе Еврокомиссии.
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