ЕС продлил санкции против России за нарушение прав человека еще на год

Евросоюз еще на 1 год продлил санкции против России за нарушение прав человека. Ограничения касаются причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Эти санкции против Москвы в ЕС впервые ввели в 2020 году. Теперь их решили продлить.

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Санкции ЕС против России продлили.

Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России за нарушение прав человек. Они будут действовать до 8 декабря 2022 года.

Сейчас под ограничениями находятся 14 физических и 4 юридических лица.

В санкционный список попали

глава Следственного комитета Александр Бастрыкин,

генеральный прокурор Игорь Краснов,

глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников,

глава Росгвардии Виктор Золотов.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза. Кроме того, чиновники не могут хранить финансовые активы в банках стран ЕС.

Отравление и заключение Навального: главное

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Российские медики отбросили версию отравления. Однако европейские эксперты подтвердили, что оппозиционера отравили "Новичком".

Навальный 17 января 2021 года вернулся в Москву из Германии. Там он лечился и проходил реабилитацию после отравления.

В феврале 2021 года политику постановили приговор – он должен отбыть в колонии 2 года 8 месяцев.

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