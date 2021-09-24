В ЕС прокомментировали возможность санкций против украинских олигархов

Европейская аудиторская палата порекомендовала ввести ограничительные меры против олигархов из Украины. Впрочем, вопрос ответных санкций в ЕС пока не рассматривают.

Об этом на брифинге в Брюсселе высказался спикер Европейской комиссии Петер Стан. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией прежде всего – в интересах Украины.

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Якобы в украинской власти понимают, что это их обязательство. Поэтому, по мнению Стано, необязательно говорить о санкциях, ведь есть другой сильный инструмент – Соглашение об ассоциации. "В его рамках мы обсуждаем все проблемы и вызовы", – заверил чиновник.

Мы поддерживаем борьбу с коррупцией, а также с феноменом роста влияния олигархов. Санкции являются лишь одним из инструментов, который может быть использован в такой ситуации,

– пояснил представитель Еврокомиссии.

Он также обратил внимание на то, что есть определенные процедуры обсуждения между странами-членами ЕС относительно введения санкционных ограничений. При этом, чтобы такое решение было принято, требуется единодушие.

Коротко об отчете европейских аудиторов

В отчете, представленном палатой, говорилось о том, что сейчас отдельные украинцы, которых подозревают в большой коррупции, могут свободно въезжать на территорию ЕС и пользоваться там своими активами. Аудиторы рекомендуют предотвратить это.

Юган Партс, который был ответственным за подготовку доклада, ранее обозначил его основные положения. Он подчеркнул, что "коррупция в Украине захватила государство". Якобы олигархи имеют большое влияние на действующую власть, политику, бизнес и СМИ. Все это он называет коренной причиной коррупции в целом.