"Крымские санкции" ЕС расширят на все временно захваченные земли Украины, – Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ни одна из стран Евросоюза не признает сфальсифицированные результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины. ЕС готов вынудить Кремль заплатить за дальнейшую эскалацию.

С незаконными референдумами, организованными россией, кремль действует по той же схеме, что была в Грузии в 2008 году и в Крыму в 2014 году. Из-за действий россии Боррель объявил о расширении списка антироссийских санкций.

Важно Больше оружия и антироссийских санкций: реакция на проведенные оккупантами "референдумы"

Санкции ЕС против организаторов "референдумов"

Под новые санкции попали более 1300 чиновников, олигархов, военных руководителей и пропагандистов и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. В перечень ЕС предлагает добавить конкретных лиц, организовавших и проводивших "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Мы расширяем географический охват ограничений, касающихся Крыма и одобренных в начале этого года, на Донецкую и Луганскую области. Они покроют все районы Украины, неподконтрольные правительству,

– сказал Боррель.

"Крымские санкции" включают запрет на ввоз в ЕС продукции из оккупированного Крыма или Севастополя, а также запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги. Экспорт отдельных товаров и технологий в крымские компании также подпадает под ограничение ЕС.

В россии объявили "результаты" псевдореферендумов

Российские оккупанты 23 – 27 сентября провели инсценировку волеизъявления на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. На всех захваченных территориях они заявляют, что "поддержка" вхождения в состав россии набрала более 97% голосов.

Какие санкции могут повлиять на россию

Независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна отметила, что самый действенный метод остановить ядерный шантаж на ЗАЭС – это ввести экономические санкции против "росатома".

Кроме того, у Украины есть все документы, чтобы подать иск в Международный уголовный суд в Гааге по поводу ядерного терроризма и в Чернобыле, и в Энергодаре.

По словам Кошарной, "росатом" стал заложником высшего руководства россии.

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