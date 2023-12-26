Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

15 декабря Европейский союз принял историческое решение о начале переговоров по поводу вступления Украины. Теперь Еврокомиссия должна созвать межправительственную конференцию, которая будет знаменовать фактическое начало этих переговоров.

Подробности дальнейшего евроинтеграционного маршрута Украины в эфире марафона "Единые новости" привел посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов, отметив, что до этого времени ни Европа, ни Украина не должны сидеть, сложа руки.

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Какими будут следующие шаги евроинтеграции

Решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС означает, что наша страна перешла определенный "Рубикон", после которого наше будущее в объединенной Европе стало еще более реальным. Для этого все органы государственной власти Украины напряженно работали над тем, чтобы выполнить все требования Евросоюза.

"Единственное, что остается (в перечне необходимых реформ, предоставленных ЕС – 24 Канал) – это закон о лоббировании, который уже внесен в Верховную Раду. Соответственно, есть все основания полагать, что в течение ближайших нескольких месяцев эти условия на 100% будут выполнены", – отметил Ченцов.

В марте Еврокомиссия обнародует отчет об успехах Украины в выполнении указанных ею реформ, который будет предоставлен государствам-членам объединенной Европы. После этого будет принято решение о созыве межправительственной конференции, которое и станет физическим началом переговоров между Украиной и ЕС.

В то же время ни Украина, ни ЕС не должны, по словам посла, стоять на месте, ожидая марта. Это время можно и нужно использовать на подготовку "переговорной рамки" – процедуры, по которой будут проходить переговоры между сторонами. Также для начала переговоров Еврокомиссия должна сделать "скрининг" или, иначе говоря, оценку украинского законодательства на соответствие законодательству ЕС.

Это поможет ЕС понять, насколько далеко продвинулась Украина в имплементации европейских правовых норм в свое законодательство и как объединенной Европе вести с нами переговоры.

Какие реформы провела Украина на пути в ЕС