ЕС снова оставит Украину в "зеленом списке", – журналист
25 октября 2021 , 21:41Читати новину українською
Источник:твиттер Рикарда Йозвяка
Евросоюз оставит Украину в "зеленом списке". Однако решение может измениться в течение недели.
Речь идет о списке стран, гражданам которых рекомендовано открыть границы. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк.
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Евросоюз оставит Украину в "зеленом списке"
Выглядит так, будто Украина останется в европейском списке рекомендованных для путешествий третьих стран и на этой неделе. Но ситуацию нужно отслеживать, поэтому новое предложение может появиться до конца этой недели,
– заявил Йозвяк.
Кстати, раз в неделю в пятницу Евросоюз пересматривает список третьих стран, гражданам которых разрешены поездки по несрочному поводу.
Последние заявления в ЕС о внесении Украины в "зеленый список"
- В Украине увеличивается количество случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций больных. Именно поэтому возникли опасения, что ЕС исключит страну из списка "зеленых стран".
- По состоянию на пятницу, 22 октября, Украину еще на неделю оставили в списке. Однако список "зеленых стран" – это лишь рекомендация от Совета ЕС. Окончательное решение каждое государство по отдельности принимает на национальном уровне.
- Перед тем, 18 октября, журналист Йозвяк предупреждал, что Евросоюз удалит Украину из "зеленого" списка безопасных стран. Говорилось, что все из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.