ЕС собирается расширить санкции против России из-за оккупированного Крыма

В Европейском Союзе хотят ввести против России более жесткие санкции. Причиной этого является аннексия украинского Крыма.

Еще раньше к таким действиям призывали Литва, Болгария, Румыния и Дания. Эти страны хотели добавить в санкционный список еще 5 человек или организаций из России.

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Необходимый ответ для России

В Европе такие шаги называют "необходимым ответом России ввиду продолжающейся русификации аннексированной территории".

В то же время кого именно касаются санкции, не сообщают. Ведь на такую информацию распространяется специальная конфиденциальность. Это делают, чтобы те, кто подпадает под ограничения, не смогли их избежать до того, как они станут действующими.

В то же время МИД Германии уже проверил санкции. Теперь представитель федерального правительства должен согласиться на их применение.

Что известно о санкциях против России

Германия сделала неожиданное заявление. Канцлер Олаф Шольц попросил немцев "не питать иллюзий" относительно потенциальных новых санкций против России. По его словам, эти санкции повлияют и на экономику Германии.

СНБО Украины на заседании 30 декабря 2021 года решил ввести санкции против ряда физических и юридических лиц. В основном они имеют отношение к оккупации Крыма.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон пока не будет вводить санкций против России. Причиной глава Госдепа назвал возможную потерю "эффекта сдерживания".

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